Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, каких футболистов считает лучшими в чемпионате России.
– Назовешь топ-3 лучших игроков РПЛ прямо сейчас?
– Если брать по первым турам, то из голкиперов – Матвей Сафонов, из полевых игроков – Клаудиньо и Малком.
Если брать нашу команду, которую вижу каждый день, то выделю Карраскаля.
Еще мне очень нравится, как играет Захарян. Если у него все в дальнейшем будет правильно в голове, то это будет топ-топ-топ.
- Сафонов в новом сезоне РПЛ пропустил 7 голов в 3 матчах.
- Клаудиньо забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 3 играх.
- Малком отдал 1 результативную передачу в 3 встречах.
- В активе Карраскаля 2+1 в 3 матчах.
- На счету Захаряна 1+2 в 3 играх.
Источник: «Матч ТВ»