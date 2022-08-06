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    Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, каких футболистов считает лучшими в чемпионате России.

    – Назовешь топ-3 лучших игроков РПЛ прямо сейчас?

    – Если брать по первым турам, то из голкиперов – Матвей Сафонов, из полевых игроков – Клаудиньо и Малком.

    Если брать нашу команду, которую вижу каждый день, то выделю Карраскаля.

    Еще мне очень нравится, как играет Захарян. Если у него все в дальнейшем будет правильно в голове, то это будет топ-топ-топ.

    • Сафонов в новом сезоне РПЛ пропустил 7 голов в 3 матчах.
    • Клаудиньо забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 3 играх.
    • Малком отдал 1 результативную передачу в 3 встречах.
    • В активе Карраскаля 2+1 в 3 матчах.
    • На счету Захаряна 1+2 в 3 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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