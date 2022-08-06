Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, каких футболистов считает лучшими в чемпионате России.

– Назовешь топ-3 лучших игроков РПЛ прямо сейчас?

– Если брать по первым турам, то из голкиперов – Матвей Сафонов, из полевых игроков – Клаудиньо и Малком.

Если брать нашу команду, которую вижу каждый день, то выделю Карраскаля.

Еще мне очень нравится, как играет Захарян. Если у него все в дальнейшем будет правильно в голове, то это будет топ-топ-топ.