В «Спартаке» прокомментировали информацию об отъезде Федуна из России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, что владелец клуба Леонид Федун покинул Россию.

«Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи – он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», – сказал Зеленов.