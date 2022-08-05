В «Спартаке» прокомментировали информацию об отъезде Федуна из России

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, что владелец клуба Леонид Федун покинул Россию.
«Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи – он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», – сказал Зеленов.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.