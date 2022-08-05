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    В «Спартаке» прокомментировали информацию об отъезде Федуна из России

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, что владелец клуба Леонид Федун покинул Россию.

    «Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи – он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      stapanovfr 23 минуты назад

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      Рейтинг: +1236

      jek718875 25 минут назад

      Он уехал,но обещал вернуться...

      0
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      Рейтинг: +11166

      Алексей З 27 минут назад

      Он что , под домашним арестом ?
      Почему такой ажиотаж.

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      Рейтинг: +12

      ScarlettOgusania > Алексей З 5 минут назад

      Завтра матч Спартака, нагоняют тень плетень с берегов Фонтанки

      0
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      Рейтинг: +11724

      BRO_football 43 минуты назад

      Скатертью дорога!

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      Рейтинг: +3997

      Enter2006 1 час назад

      Есть такая фраза: "нет дыма без огня".

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      Рейтинг: +1127

      mama1991 1 час назад

      значит уехал

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