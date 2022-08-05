Кордоба скорее всего пропустит матч с «Локомотивом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба скорее всего пропустит матч 4-го тура РПЛ против «Локомотива».

По информации «РБ Спорт», колумбиец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче против «Спартака» (1:4) во 2-м туре РПЛ.

Решение об участии форварда в матче с «Локо» будет принято в день игры. Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем Джона.