Кордоба скорее всего пропустит матч с «Локомотивом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба скорее всего пропустит матч 4-го тура РПЛ против «Локомотива».
По информации «РБ Спорт», колумбиец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче против «Спартака» (1:4) во 2-м туре РПЛ.
Решение об участии форварда в матче с «Локо» будет принято в день игры. Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем Джона.
- Кордоба отдал 1 ассист в 2 матчах этого сезона РПЛ.
- Год назад «Краснодар» купил форварда за 20 миллионов евро.
- Контракт Кордобы с клубом действует до 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»