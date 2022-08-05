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    Кордоба скорее всего пропустит матч с «Локомотивом»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба скорее всего пропустит матч 4-го тура РПЛ против «Локомотива».

    По информации «РБ Спорт», колумбиец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче против «Спартака» (1:4) во 2-м туре РПЛ.

    Решение об участии форварда в матче с «Локо» будет принято в день игры. Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем Джона.

    • Кордоба отдал 1 ассист в 2 матчах этого сезона РПЛ.
    • Год назад «Краснодар» купил форварда за 20 миллионов евро.
    • Контракт Кордобы с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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