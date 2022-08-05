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Соболев прокомментировал дебют своей команды на МКС

5 августа 2022, 12:31
2

Нападающий «Спартака» и владелец медийной команды «Бей Беги» Александр Соболев высказался о дебюте своей команды в Московском кубке селебрити (МКС).

  • Команда Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги» сыграла вничью с 2Drots в 1-м туре МКС.
  • 2Drots – чемпион первого сезона Медиалиги.
  • В группе МКС с ними также находится «Амкал».

«Мы были сильнее, считаю, что они отскочили. В первом тайме мы по штангам были, во втором очень много моментов. Я кайфанул.

Когда ехал сюда, думал, что буду сдержанным, но это нереально. Чувствую себя здесь больше болельщиком. Это очень круто, мне понравилось! Жалко, что болельщиков сегодня не было», – сказал Соболев.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Медиафутбол Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (2)
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3meeeD
1659694930
Каких млять болельщиков?)
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Mariner
1659695302
О как ))) Селебрити *** )))
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