Черчесов рассказал, узнают ли его на улицах Будапешта

Карабах если вынесет вас в гостях,все будут узнавать.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о встречах с болельщиками в Будапеште.
— Узнают вас болельщики на улицах Будапешта?
— «Ференцварош» — самый популярный клуб в стране. Понятно, бывает, что узнают, но стараются так культурно подходить. А кто-то узнает, но подходить стесняется.
- В прошлом сезоне команда Станислава Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
- «Ференцварош» играет в 3-м раунде квалификации ЛЧ с «Карабахом».