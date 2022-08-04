Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Черчесов рассказал, узнают ли его на улицах Будапешта

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о встречах с болельщиками в Будапеште.

    — Узнают вас болельщики на улицах Будапешта?

    — «Ференцварош» — самый популярный клуб в стране. Понятно, бывает, что узнают, но стараются так культурно подходить. А кто-то узнает, но подходить стесняется.

    • В прошлом сезоне команда Станислава Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
    • «Ференцварош» играет в 3-м раунде квалификации ЛЧ с «Карабахом».

    Новости по теме
    Черчесов объяснил, почему Дзюба еще не нашел новый клуб 1
    Черчесов рассказал, собирается ли приглашать россиян в «Ференцварош» 1
    Черчесов прокомментировал ничью с «Карабахом» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1907

      АЛЕКС 58 7 минут назад

      Карабах если вынесет вас в гостях,все будут узнавать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11