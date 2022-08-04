Черчесов рассказал, узнают ли его на улицах Будапешта

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о встречах с болельщиками в Будапеште.

— Узнают вас болельщики на улицах Будапешта?

— «Ференцварош» — самый популярный клуб в стране. Понятно, бывает, что узнают, но стараются так культурно подходить. А кто-то узнает, но подходить стесняется.