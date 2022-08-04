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«Барса» предложила «Челси» подписать трех игроков основы

4 августа 2022, 14:30
2

Три футболиста «Барселоны» могут перейти в «Челси».

По информации Evening Standard, лондонскому клубу предложили подписать нападающих Пьера-Эмерика Обамеянга и Мемфиса Депая, а также полузащитника Френки де Йонга.

«Челси» еще не дал ответ о возможном трансфере этих футболистов.

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Источник: Evening Standard
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Обамеянг Пьер-Эмерик Депай Мемфис де Йонг Френки
Комментарии (2)
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Аристократ Олжик
1659616564
Нахер Депай и де Йонг? У нас свой Депай есть, Хаким Зиешом зовут, а де Йонга вместо кого? Маунт, Хаверц, Чик и Галлахер. Лишним будет де йонг
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Lipatoff
1659641097
Спихнуть голандцев было бы здорово и денег ещё на них срубить
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