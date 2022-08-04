«Барса» предложила «Челси» подписать трех игроков основы

Три футболиста «Барселоны» могут перейти в «Челси».

По информации Evening Standard, лондонскому клубу предложили подписать нападающих Пьера-Эмерика Обамеянга и Мемфиса Депая, а также полузащитника Френки де Йонга.

«Челси» еще не дал ответ о возможном трансфере этих футболистов.