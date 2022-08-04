«Барса» предложила «Челси» подписать трех игроков основы

Три футболиста «Барселоны» могут перейти в «Челси».
По информации Evening Standard, лондонскому клубу предложили подписать нападающих Пьера-Эмерика Обамеянга и Мемфиса Депая, а также полузащитника Френки де Йонга.
«Челси» еще не дал ответ о возможном трансфере этих футболистов.
- Сообщалось, что «Челси» уже контактировал с представителями Обамеянга.
- «Барселона» намерена заменить де Йонга полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.
- Депай хочет перейти из «Барсы» только в топ-клуб.
Источник: Evening Standard