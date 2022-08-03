Стало известно, сколько «Барселона» требует у «Челси» за де Йонга

«Челси» рассчитывает купить у «Барселоны» полузащитника Френки де Йонга. Каталонцы просят 80 миллионов евро. Идут переговоры.
Лондонцы с оптимизмом смотрят на развитие ситуации с трансфером де Йонга, написал журналист Дэвид Орнстейн. «Челси» готов удовлетворить финансовые запросы «Барселоны».
«Барселона» намерена заменить де Йонга полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.
- «Барселона» заинтересована в уходе де Йонга.
- Де Йонг готов сократить зарплату, чтобы остаться в «Барселоне».
- АПЛ стартует на этой неделе.
Источник: твиттер Бена Якобса