Стало известно, сколько «Барселона» требует у «Челси» за де Йонга

«Челси» рассчитывает купить у «Барселоны» полузащитника Френки де Йонга. Каталонцы просят 80 миллионов евро. Идут переговоры.

Лондонцы с оптимизмом смотрят на развитие ситуации с трансфером де Йонга, написал журналист Дэвид Орнстейн. «Челси» готов удовлетворить финансовые запросы «Барселоны».

«Барселона» намерена заменить де Йонга полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.