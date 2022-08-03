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    Стало известно, сколько «Барселона» требует у «Челси» за де Йонга

    «Челси» рассчитывает купить у «Барселоны» полузащитника Френки де Йонга. Каталонцы просят 80 миллионов евро. Идут переговоры.

    Лондонцы с оптимизмом смотрят на развитие ситуации с трансфером де Йонга, написал журналист Дэвид Орнстейн. «Челси» готов удовлетворить финансовые запросы «Барселоны».

    «Барселона» намерена заменить де Йонга полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

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    Источник: твиттер Бена Якобса

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    03.08.2022 22:43
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