Стало известно, при каком условии Депай покинет «Барселону»

Нападающий Мемфис Депай ведет переговоры с «Барселоной» о расторжении контракта.

По информации журналиста Фабрицио Романо, голландец покинет «Барсу», если найдет подходящий вариант продолжения карьеры. 28-летнего форварда устроит переход только в топ-клуб.