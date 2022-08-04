Венделом интересовались клубы из четырех стран

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, куда приглашали игрока этим летом.

«К Венделу до подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии.

Но он решил для себя, что лучше остаться в «Зените». И он счастлив этому», – сказал агент.