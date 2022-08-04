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    Венделом интересовались клубы из четырех стран

    Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, куда приглашали игрока этим летом.

    «К Венделу до подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии.

    Но он решил для себя, что лучше остаться в «Зените». И он счастлив этому», – сказал агент.

    • В июле бразилец заключил с «Зенитом» новое соглашение до конца сезона-2026/27.
    • 24-летний Вендел выступает за клуб с октября 2020 года.
    • Он провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7210

      nik55 7 минут назад

      сидите у бомжей и дальше но через год-два цена на вас упадет в 2-3 раза и приглашать топ-клубы вас не будут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7210

      nik55 12 минут назад

      для кого эта никому не нужная новость ?

      0
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