Венделом интересовались клубы из четырех стран

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, куда приглашали игрока этим летом.
«К Венделу до подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии.
Но он решил для себя, что лучше остаться в «Зените». И он счастлив этому», – сказал агент.
- В июле бразилец заключил с «Зенитом» новое соглашение до конца сезона-2026/27.
- 24-летний Вендел выступает за клуб с октября 2020 года.
- Он провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»