«Отсутствие Дзюбы не ощущается». Широков – об атаке «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что петербуржцы справились с задачей заменить форварда Артема Дзюбу, ушедшего из клуба на правах свободного агента.
«На сегодня Кассьерра – это форвард номер один в «Зените». В том состоянии, в котором был Дзюба последний год, Кассьерра лучше.
И пока отсутствие Дзюбы не ощущается. Он был необходим для того, чтобы выйти на замену и решить исход матча. Но сам Артем к такой роли, вероятно, был не готов», – заявил Широков.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «РБ Спорт»