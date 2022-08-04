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    «Отсутствие Дзюбы не ощущается». Широков – об атаке «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что петербуржцы справились с задачей заменить форварда Артема Дзюбу, ушедшего из клуба на правах свободного агента.

    «На сегодня Кассьерра – это форвард номер один в «Зените». В том состоянии, в котором был Дзюба последний год, Кассьерра лучше.

    И пока отсутствие Дзюбы не ощущается. Он был необходим для того, чтобы выйти на замену и решить исход матча. Но сам Артем к такой роли, вероятно, был не готов», – заявил Широков.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «РБ Спорт»

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