«Отсутствие Дзюбы не ощущается». Широков – об атаке «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что петербуржцы справились с задачей заменить форварда Артема Дзюбу, ушедшего из клуба на правах свободного агента.

«На сегодня Кассьерра – это форвард номер один в «Зените». В том состоянии, в котором был Дзюба последний год, Кассьерра лучше.

И пока отсутствие Дзюбы не ощущается. Он был необходим для того, чтобы выйти на замену и решить исход матча. Но сам Артем к такой роли, вероятно, был не готов», – заявил Широков.