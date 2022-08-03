Бакаев: «Петербург и Москва отличаются. Здесь я чувствую себя спокойно»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дал понять, что в Москве не чувствовал себя спокойно.

«Петербург отличается от Москвы. Здесь я чувствую себя спокойно, делаю свою работу и буду продолжать в том же духе», – сказал игрок.