Бакаев: «Петербург и Москва отличаются. Здесь я чувствую себя спокойно»

Дурачок безмозглый,это чем же Питер безопасней Москвы? В школе учился,али нет.
"Язык мой - враг мой,прежде ума рыщет,беды ищёт." Это про тебя,убогий...
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дал понять, что в Москве не чувствовал себя спокойно.
«Петербург отличается от Москвы. Здесь я чувствую себя спокойно, делаю свою работу и буду продолжать в том же духе», – сказал игрок.
- Игрок пришел летом из «Спартака» как свободный агент.
- В первых 3 турах РПЛ Бакаев выходил на замену (есть гол и ассист).
- «Зенит» лидирует в РПЛ.