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    Бакаев: «Петербург и Москва отличаются. Здесь я чувствую себя спокойно»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дал понять, что в Москве не чувствовал себя спокойно.

    «Петербург отличается от Москвы. Здесь я чувствую себя спокойно, делаю свою работу и буду продолжать в том же духе», – сказал игрок.

    • Игрок пришел летом из «Спартака» как свободный агент.
    • В первых 3 турах РПЛ Бакаев выходил на замену (есть гол и ассист).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13304

      playsh 1 минуту назад

      Дурачок безмозглый,это чем же Питер безопасней Москвы? В школе учился,али нет.
      "Язык мой - враг мой,прежде ума рыщет,беды ищёт." Это про тебя,убогий...

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