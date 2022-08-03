Бакаев: «Нормально отношусь к роли запасного в «Зените»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев спокоен, несмотря на непопадание в стартовый состав.
«Нормально отношусь к «сидению на скамейке», потому что место в старте нужно заслужить, я конкурирую за место в составе с чемпионами страны», – сказал Бакаев.
- Игрок пришел летом из «Спартака» как свободный агент.
- В первых 3 турах РПЛ Бакаев выходил на замену (есть гол и ассист).
- «Зенит» лидирует в РПЛ.