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    Бакаев: «Нормально отношусь к роли запасного в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев спокоен, несмотря на непопадание в стартовый состав.

    «Нормально отношусь к «сидению на скамейке», потому что место в старте нужно заслужить, я конкурирую за место в составе с чемпионами страны», – сказал Бакаев.

    • Игрок пришел летом из «Спартака» как свободный агент.
    • В первых 3 турах РПЛ Бакаев выходил на замену (есть гол и ассист).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      bato51 19 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +170

      Аден 1 час назад

      солдат спит,а служба идет. Так и здесь, сидит на лавке, а зарплатушка капает.

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      Рейтинг: +323

      Азбука 1 час назад

      Нужно дерзать, чтоб бразилы не дремали.

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      Рейтинг: +16605

      Cleaner 1 час назад

      Бакаев: «Нормально отношусь к зарплате в «Зените»...)

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      Рейтинг: +7206

      nik55 1 час назад

      чего тогда в Спартаке скулил что играть не дают

      1
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      Рейтинг: +16605

      Cleaner > nik55 1 час назад

      Может быть в Спартаке к Бакаеву по-свински относились?..)

      1
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      Рейтинг: +652

      (Меня за банили) > Cleaner 1 час назад

      а может он так относился?

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      Рейтинг: +16605

      Cleaner > (Меня за банили) 55 минут назад

      А может в Спартаке все по-свински?..)

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      Рейтинг: +652

      (Меня за банили) > Cleaner 47 минут назад

      а может нет?

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      Рейтинг: +93

      Бомжи - гомосеки > Cleaner 43 минуты назад

      а у вас, ослов, как в ослином стойле все? по-ослиному??
      да, доместос?

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      Рейтинг: +93

      Бомжи - гомосеки > nik55 42 минуты назад

      а он скулил, ибо ему адекватную зп предлагали, но он решил продасться за 30 серебренников...
      пусть сидит и полирует лавку в гомосятне - очередное иудище, завершившее карьеру ради денег...

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      Рейтинг: +16605

      Cleaner > (Меня за банили) 35 минут назад

      Может и нет. Вам там внутри коллектива виднее.)

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      Рейтинг: +16605

      Cleaner > Бомжи - гомосеки 32 минуты назад

      А ничО, что ВЕСЬ Спартак хочет Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу продаться?

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