Бакаев: «Нормально отношусь к роли запасного в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев спокоен, несмотря на непопадание в стартовый состав.

«Нормально отношусь к «сидению на скамейке», потому что место в старте нужно заслужить, я конкурирую за место в составе с чемпионами страны», – сказал Бакаев.