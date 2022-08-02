«Милан» заплатил 36 миллионов за игрока сборной Бельгии

«Милан» объявил о трансфере полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан до 2027 года. Сообщалось, что «Милан» заплатит за него 36 миллионов евро с учетом бонусов.