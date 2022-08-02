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    «Милан» заплатил 36 миллионов за игрока сборной Бельгии

    «Милан» объявил о трансфере полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе.

    Контракт с 21-летним футболистом рассчитан до 2027 года. Сообщалось, что «Милан» заплатит за него 36 миллионов евро с учетом бонусов.

    • Рыночная стоимость Де Кетеларе – 30 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 49 матчах за «Брюгге».

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    Источник: сайт «Милана»

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    02.08.2022 22:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      gennadiyagale 25 минут назад

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      Рейтинг: +13302

      playsh 28 минут назад

      Хорошая покупка на будущее.Удачи.

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      Рейтинг: +585

      _MATRIX_ 1 час назад

      Вроде бы толковое приобретение.

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      Рейтинг: +13302

      playsh > _MATRIX_ 27 минут назад

      Очень даже!!!

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