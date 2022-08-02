Агент объяснил, почему Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом»

Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, объяснил, почему игроки продлили контракты с клубом из Петербурга.

«Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом», потому что очень любят Санкт-Петербург и клуб. Нет ни одной причины, чтобы они ушли из «Зенита». Это очень хорошая команда, с четкой структурой, где все понятно. Они очень счастливы», – сказал Гарсия.