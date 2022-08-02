Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Агент объяснил, почему Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом»

    Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, объяснил, почему игроки продлили контракты с клубом из Петербурга.

    «Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом», потому что очень любят Санкт-Петербург и клуб. Нет ни одной причины, чтобы они ушли из «Зенита». Это очень хорошая команда, с четкой структурой, где все понятно. Они очень счастливы», – сказал Гарсия.

    • В июле «Зенит» продлил контракт с футболистами до 2027 года.
    • Малком куплен у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
    • Клаудиньо перешел в «Зенит» год назад из «Брагантино».

    Новости по теме
    «Локомотив» решил не штрафовать Баринова за удаление в матче с «Зенитом» («СЭ»)
    Вратарь «Зенита» Иван: «В России у меня уже есть два знакомых Ивана»
    Кавазашвили: «Дзюба был бы отличным ВДВшником» 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2022 21:58
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11