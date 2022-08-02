Агент Джикии рассказал, сможет ли капитан «Спартака» сыграть с «Уралом»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

«Восстановление Георгия идет по плану, все хорошо. Он успешно проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Уже есть положительная динамика, все под контролем.

Сыграет ли он в матче против «Урала»? Об этом пока говорить преждевременно. Будет ясно ближе к делу», — сказал Шпинев.