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    Агент Джикии рассказал, сможет ли капитан «Спартака» сыграть с «Уралом»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

    «Восстановление Георгия идет по плану, все хорошо. Он успешно проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Уже есть положительная динамика, все под контролем.

    Сыграет ли он в матче против «Урала»? Об этом пока говорить преждевременно. Будет ясно ближе к делу», — сказал Шпинев.

    • Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал раскрывать характер травмы Джикии.
    • Матч против «Урала» пройдет 6 августа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9378

      САДЫЧОК 1 час назад

      Шпинев - это Остап Бендер !
      Так приукрасить , никчемного футболиста - это нужно иметь талант !
      Пусть лечится Долго ! Без него , команда Хороша !

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