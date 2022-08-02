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    Натхо назвал сильные стороны новичка ЦСКА Зделара

    Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высказался о переходе капитана «Партизана» Саши Зделара в московский клуб.

    «Зделар отличный парень и партнер по команде. Мы много с ним играли в «Партизане». Могу сказать, что Саша — настоящий профессионал, который постоянно работает над собой. Я уверен, что он обязательно поможет ЦСКА.

    Его огромная трудоспособность и лидерские качества помогут красно-синим решить проблемы с защитой и увеличить остроту в атаке. Этот замечательный игрок поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство.

    Что касается еще одного армейского серба Милана Гайча, то это был отличный оппонент, особенно в матчах против нас. «Партизану» всегда было сложно играть против «Црвены Звезды», если в составе был Милан.

    Зделар и Гайич будут хорошо смотреться вместе на одном поле. Оба знают как играть в обороне и атаке», — сказал Натхо.

    • Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» за 500 тысяч евро.
    • ЦСКА подписал со Зделаром контракт на 3 года с опцией продления.
    • В составе «Партизана» хавбек забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.

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    Источник: Sport24

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