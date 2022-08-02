Натхо назвал сильные стороны новичка ЦСКА Зделара

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высказался о переходе капитана «Партизана» Саши Зделара в московский клуб.

«Зделар отличный парень и партнер по команде. Мы много с ним играли в «Партизане». Могу сказать, что Саша — настоящий профессионал, который постоянно работает над собой. Я уверен, что он обязательно поможет ЦСКА.

Его огромная трудоспособность и лидерские качества помогут красно-синим решить проблемы с защитой и увеличить остроту в атаке. Этот замечательный игрок поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство.

Что касается еще одного армейского серба Милана Гайча, то это был отличный оппонент, особенно в матчах против нас. «Партизану» всегда было сложно играть против «Црвены Звезды», если в составе был Милан.

Зделар и Гайич будут хорошо смотреться вместе на одном поле. Оба знают как играть в обороне и атаке», — сказал Натхо.