Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал, что игроки получали предложения от европейских топ-клубов.

– Малком – бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии, выиграл с «Зенитом» уже всe, что только можно. Почему он не вернулся в европейский топ-клуб, а продлил контракт с «Зенитом»?

– Малком остался, потому что он отлично играет в «Зените», ему нравится ваша страна и его всe устраивает.

– Ещe один ваш игрок Клаудиньо ярко проявил себя в дебютном сезоне. Расскажите, были ли у них с Малкомом серьeзные предложения от европейских топов, выступая в составе «Зенита»?

– Предложения от топ-клубов были у обоих. Это серьeзные клубы из Англии, Испании, Франции и Италии.

– Я понимаю, что вы не назовeте конкретные названия команд, но подскажите, среди них были те, что выигрывали Лигу чемпионов?

– Да, в этом списке два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов.