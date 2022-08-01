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    Малкомом и Клаудиньо интересовались два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов

    Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал, что игроки получали предложения от европейских топ-клубов.

    – Малком – бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии, выиграл с «Зенитом» уже всe, что только можно. Почему он не вернулся в европейский топ-клуб, а продлил контракт с «Зенитом»?

    – Малком остался, потому что он отлично играет в «Зените», ему нравится ваша страна и его всe устраивает.

    – Ещe один ваш игрок Клаудиньо ярко проявил себя в дебютном сезоне. Расскажите, были ли у них с Малкомом серьeзные предложения от европейских топов, выступая в составе «Зенита»?

    – Предложения от топ-клубов были у обоих. Это серьeзные клубы из Англии, Испании, Франции и Италии.

    – Я понимаю, что вы не назовeте конкретные названия команд, но подскажите, среди них были те, что выигрывали Лигу чемпионов?

    – Да, в этом списке два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов.

    • В июле «Зенит» продлил контракт с футболистами до 2027 года.
    • Малком куплен у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
    • Клаудиньо перешел в «Зенит» год назад из «Брагантино».

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    Источник: Metarating

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +254

      7:1 24 минуты назад

      не продавать до последнего. клаудиньо должен уйти за 50 минимум, это уже очевидно. но лучше 100. и тогда мы сможем наблюдать очередной БТЯГ (Большой Тарасовский Ядерный Гриб), что уже было, когда халка продали дороже, чем покупали, за 56 лямов)))

      0
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      Рейтинг: +5322

      AtticusFinch 36 минут назад

      Два Клуба , которые выигрывали Лигу Чемпионов ? Порту и Ноттингем Форест

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      Рейтинг: +254

      7:1 > AtticusFinch 26 минут назад

      вторые выигрывали кубок чемпионов, а не лч)

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      Рейтинг: +11964

      DeStar > 7:1 13 минут назад

      ну тогда аякс и порту)

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      Рейтинг: +16717

      paracetamol 55 минут назад

      Можно и продать лямов по 50 пиндосских за штуку. Кроме Клаудиньо!

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