не продавать до последнего. клаудиньо должен уйти за 50 минимум, это уже очевидно. но лучше 100. и тогда мы сможем наблюдать очередной БТЯГ (Большой Тарасовский Ядерный Гриб), что уже было, когда халка продали дороже, чем покупали, за 56 лямов)))
Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал, что игроки получали предложения от европейских топ-клубов.
– Малком – бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии, выиграл с «Зенитом» уже всe, что только можно. Почему он не вернулся в европейский топ-клуб, а продлил контракт с «Зенитом»?
– Малком остался, потому что он отлично играет в «Зените», ему нравится ваша страна и его всe устраивает.
– Ещe один ваш игрок Клаудиньо ярко проявил себя в дебютном сезоне. Расскажите, были ли у них с Малкомом серьeзные предложения от европейских топов, выступая в составе «Зенита»?
– Предложения от топ-клубов были у обоих. Это серьeзные клубы из Англии, Испании, Франции и Италии.
– Я понимаю, что вы не назовeте конкретные названия команд, но подскажите, среди них были те, что выигрывали Лигу чемпионов?
– Да, в этом списке два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов.
- В июле «Зенит» продлил контракт с футболистами до 2027 года.
- Малком куплен у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» год назад из «Брагантино».