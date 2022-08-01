Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малкомом и Клаудиньо интересовались два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов

Малкомом и Клаудиньо интересовались два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов

1 августа 2022, 18:59
7

Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал, что игроки получали предложения от европейских топ-клубов.

– Малком – бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии, выиграл с «Зенитом» уже всe, что только можно. Почему он не вернулся в европейский топ-клуб, а продлил контракт с «Зенитом»?

– Малком остался, потому что он отлично играет в «Зените», ему нравится ваша страна и его всe устраивает.

– Ещe один ваш игрок Клаудиньо ярко проявил себя в дебютном сезоне. Расскажите, были ли у них с Малкомом серьeзные предложения от европейских топов, выступая в составе «Зенита»?

– Предложения от топ-клубов были у обоих. Это серьeзные клубы из Англии, Испании, Франции и Италии.

– Я понимаю, что вы не назовeте конкретные названия команд, но подскажите, среди них были те, что выигрывали Лигу чемпионов?

– Да, в этом списке два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов.

  • В июле «Зенит» продлил контракт с футболистами до 2027 года.
  • Малком куплен у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
  • Клаудиньо перешел в «Зенит» год назад из «Брагантино».

Еще по теме:
Семак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции 4
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените» 2
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту» 5
Источник: Metarating
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1659370716
Можно и продать лямов по 50 пиндосских за штуку. Кроме Клаудиньо!
Ответить
ArReal
1659371908
Два Клуба , которые выигрывали Лигу Чемпионов ? Порту и Ноттингем Форест
Ответить
Дедушка Адольф
1659375891
Ну пусть приостанавливают контракты и уходят
Ответить
Dgad
1659417553
Да ладно это все гон был чтобы выбить им контракты пожирнее.
Ответить
Главные новости
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
1
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
4
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
8
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+