Ненахов выбыл на два месяца. У «Локомотива» остался один правый защитник

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов накануне получил травму в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5). О ее характере сообщил клуб.

«По результатам комплексного обследования Максима Ненахова выявлено фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около восемь–десять недель», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.