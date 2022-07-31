Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Ненахов выбыл на два месяца. У «Локомотива» остался один правый защитник

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов накануне получил травму в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5). О ее характере сообщил клуб.

    «По результатам комплексного обследования Максима Ненахова выявлено фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около восемь–десять недель», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

    • Таким образом, у «Локомотива» остался один правый защитник – Дмитрий Живоглядов.
    • 23-летний Ненахов стоит 1,5 миллиона евро.
    • У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

    Новости по теме
    Рахимов: «Понимаю, что делает «Локомотив» 2
    Канчельскис: «Аталанта» перестала платить за Миранчука? Безобразие! Некрасиво и несолидно»
    Агент Сафонов: «Жду фильм про приключения немецких аферистов в «Локомотиве» 4
    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:03
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11