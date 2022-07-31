Ненахов выбыл на два месяца. У «Локомотива» остался один правый защитник

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов накануне получил травму в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5). О ее характере сообщил клуб.
«По результатам комплексного обследования Максима Ненахова выявлено фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около восемь–десять недель», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.
- Таким образом, у «Локомотива» остался один правый защитник – Дмитрий Живоглядов.
- 23-летний Ненахов стоит 1,5 миллиона евро.
- У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.
Источник: официальный сайт «Локомотива»