Адеми: «Дорога на матч с «Ростовом» на поезде – самая долгая в моей жизни»

«Химки» выехали с Казанского вокзала Москвы на игру третьего тура РПЛ против «Ростова». Перед отправлением комментарий дал форвард химчан Кемаль Адеми.

«Честно говоря, ничего не знаю о российских поездах. С ребятами уже пошутили на эту тему. Когда признался, что больше девяти часов в поезде не проводил, они сказали: «О! Готовься». Так что это будет моим первым опытом такой дальней поездки», – сказал Адеми.