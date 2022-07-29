Адеми: «Дорога на матч с «Ростовом» на поезде – самая долгая в моей жизни»

«Химки» выехали с Казанского вокзала Москвы на игру третьего тура РПЛ против «Ростова». Перед отправлением комментарий дал форвард химчан Кемаль Адеми.
«Честно говоря, ничего не знаю о российских поездах. С ребятами уже пошутили на эту тему. Когда признался, что больше девяти часов в поезде не проводил, они сказали: «О! Готовься». Так что это будет моим первым опытом такой дальней поездки», – сказал Адеми.
- Матч в Ростове-на-Дону состоится в воскресенье, 31 июля.
- В Ростов-на-Дону «Химки» прибудут завтра, 30 июля.
- Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с 24 февраля.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»