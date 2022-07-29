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    Адеми: «Дорога на матч с «Ростовом» на поезде – самая долгая в моей жизни»

    «Химки» выехали с Казанского вокзала Москвы на игру третьего тура РПЛ против «Ростова». Перед отправлением комментарий дал форвард химчан Кемаль Адеми.

    «Честно говоря, ничего не знаю о российских поездах. С ребятами уже пошутили на эту тему. Когда признался, что больше девяти часов в поезде не проводил, они сказали: «О! Готовься». Так что это будет моим первым опытом такой дальней поездки», – сказал Адеми.

    • Матч в Ростове-на-Дону состоится в воскресенье, 31 июля.
    • В Ростов-на-Дону «Химки» прибудут завтра, 30 июля.
    • Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с 24 февраля.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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