Магальян согласился перейти в ЦСКА из «Аякса» (Metaratings)

Защитник «Аякса» Лисандро Магальян близок к переходу в ЦСКА.

По информации Metaratings, 28-летний аргентинец согласился на переезд в Россию. Трансфер состоится, если клубам удастся договориться между собой.

Магальян – центральный защитник.

В прошлом сезоне он выступал за «Андерлехт» на правах аренды.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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