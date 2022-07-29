Магальян согласился перейти в ЦСКА из «Аякса» (Metaratings)

Рано оценивать трансферных игроков, так что выводы будем делать, ну хотя бы,
после первого круга. Пока идет поиск игроков для формирования команды.
Защитник «Аякса» Лисандро Магальян близок к переходу в ЦСКА.
По информации Metaratings, 28-летний аргентинец согласился на переезд в Россию. Трансфер состоится, если клубам удастся договориться между собой.
- Магальян – центральный защитник.
- В прошлом сезоне он выступал за «Андерлехт» на правах аренды.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
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