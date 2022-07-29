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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Магальян согласился перейти в ЦСКА из «Аякса» (Metaratings)

    Защитник «Аякса» Лисандро Магальян близок к переходу в ЦСКА.

    По информации Metaratings, 28-летний аргентинец согласился на переезд в Россию. Трансфер состоится, если клубам удастся договориться между собой.

    • Магальян – центральный защитник.
    • В прошлом сезоне он выступал за «Андерлехт» на правах аренды.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +25293

      vladimir-7 56 минут назад

      Рано оценивать трансферных игроков, так что выводы будем делать, ну хотя бы,
      после первого круга. Пока идет поиск игроков для формирования команды.

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      Рейтинг: +23

      rewas 1 час назад

      Сколько стоят так и играть будут.

      0
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      Рейтинг: +23

      rewas 1 час назад

      Всякое говно скупается по дешёвке, хорошие игроки по большей цене идут.

      1
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      Рейтинг: +1839

      АЛЕКС 58 1 час назад

      А забивать кто будет?

      1
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      Рейтинг: +13778

      Skull_Boy 1 час назад

      Нравится мне, как работает ЦСКА на рынке

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