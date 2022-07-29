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    Гулиев впервые подробно рассказал о драке с американцем на дороге

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев раскрыл подробности драки с американцем Майклом Коу весной 2019 года.

    • Нарушение Гулиевым правил дорожного движения привело к конфликту с пешеходом.
    • Игрок набросился на американца и сломал ему нос.
    • За это Гулиева на некоторое время отправили в дубль «Спартака» и оштрафовали на пять миллионов рублей.

    — Ты ни разу не рассказывал о произошедшем. Даже спустя три года все хотят услышать: как такое вообще могло случиться?

    — Я готов рассказать об этом. Я ехал на тренировку. Когда проезжал перекресток, горел желтый свет. Мне не хватило буквально секунды, чтобы проехать. Этот парень был единственным пешеходом, который вышел на зебру: все остальные стояли и ждали, пока я закончу маневр.

    Я, естественно, как только его увидел, дал по тормозам. Не наехал — затормозил прямо перед ним. И тут он ударил двумя руками в капот моей машины. Меня это завело, не ожидал такого. Отъехал на пару метров, припарковался и решил выйти с ним просто поговорить.

    Разговора не получилось — не помню почему, был шквал эмоций. Я пошел обратно в машину и хотел уже уехать. Сел, почти закрыл дверь, как вдруг вижу: он стоит и показывает два средних пальца в мою сторону.

    Тогда у меня реально замкнуло в голове, и я побежал на него. Случился мужской конфликт.

    — Это была драка или бил только ты?

    — Обоюдно. Но после случившегося мы оба успокоились, отошли в сторону и начали разговаривать.

    — Вас даже не разнимали?

    — Конфликт был недолгим — никто не успел. Да и время сейчас такое — люди лучше на камеру будут снимать, чем стараться разнять.

    — Итак, вы успокоились.

    — Да, начали разговаривать. Только тогда, кстати, я заметил его акцент. Я ему сказал, что переборщил — не должен был так поступать. При этом объяснил, что я не хотел создавать аварийную ситуацию, а его удар по капоту и жесты меня просто спровоцировали. От этого у меня сорвало голову.

    Нужно было, чтобы один из нас повел себя более грамотно. Он со всем согласился, извинился передо мной, а я перед ним. Я сказал, что все медицинские затраты беру на себя. Мы обменялись контактами, пожали руки и разошлись.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8975

      R_a_i_n 1 час назад

      Что-то по видео все было совсем не так. Там отчётливо видно как пиндос был терпилой и получал звездюлей.

      1
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      Рейтинг: +4539

      Беспонтий 2 часа назад

      так вот с чего всё началось

      1
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      Рейтинг: +2358

      B.G. 2 часа назад

      гулиевская мразь. Решил, что ему - кривоногому, все дозволено!

      0
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      Рейтинг: +15627

      Barmaleushka 2 часа назад

      Е-5 ! Там уже оказывается драка была ?! Скоро выяснится что это пиндостанец набросился на бедолагу Гулиева .

      0
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      Рейтинг: +13296

      playsh 3 часа назад

      Сплошь враньё,посмотрите видио,оно доступно.Ну, и где его раскаяние и осознание?

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      Рейтинг: +11225

      Алексей З 3 часа назад

      "Раскрыл подробности " - пипец.
      Есть выложенное видео, смотрите.

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