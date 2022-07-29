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  • Гулиев впервые подробно рассказал о драке с американцем на дороге

Гулиев впервые подробно рассказал о драке с американцем на дороге

29 июля 2022, 10:43
4

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев раскрыл подробности драки с американцем Майклом Коу весной 2019 года.

  • Нарушение Гулиевым правил дорожного движения привело к конфликту с пешеходом.
  • Игрок набросился на американца и сломал ему нос.
  • За это Гулиева на некоторое время отправили в дубль «Спартака» и оштрафовали на пять миллионов рублей.

— Ты ни разу не рассказывал о произошедшем. Даже спустя три года все хотят услышать: как такое вообще могло случиться?

— Я готов рассказать об этом. Я ехал на тренировку. Когда проезжал перекресток, горел желтый свет. Мне не хватило буквально секунды, чтобы проехать. Этот парень был единственным пешеходом, который вышел на зебру: все остальные стояли и ждали, пока я закончу маневр.

Я, естественно, как только его увидел, дал по тормозам. Не наехал — затормозил прямо перед ним. И тут он ударил двумя руками в капот моей машины. Меня это завело, не ожидал такого. Отъехал на пару метров, припарковался и решил выйти с ним просто поговорить.

Разговора не получилось — не помню почему, был шквал эмоций. Я пошел обратно в машину и хотел уже уехать. Сел, почти закрыл дверь, как вдруг вижу: он стоит и показывает два средних пальца в мою сторону.

Тогда у меня реально замкнуло в голове, и я побежал на него. Случился мужской конфликт.

— Это была драка или бил только ты?

— Обоюдно. Но после случившегося мы оба успокоились, отошли в сторону и начали разговаривать.

— Вас даже не разнимали?

— Конфликт был недолгим — никто не успел. Да и время сейчас такое — люди лучше на камеру будут снимать, чем стараться разнять.

— Итак, вы успокоились.

— Да, начали разговаривать. Только тогда, кстати, я заметил его акцент. Я ему сказал, что переборщил — не должен был так поступать. При этом объяснил, что я не хотел создавать аварийную ситуацию, а его удар по капоту и жесты меня просто спровоцировали. От этого у меня сорвало голову.

Нужно было, чтобы один из нас повел себя более грамотно. Он со всем согласился, извинился передо мной, а я перед ним. Я сказал, что все медицинские затраты беру на себя. Мы обменялись контактами, пожали руки и разошлись.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Гулиев Аяз
Комментарии (4)
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Plyash
1659081836
Сплошь враньё,посмотрите видио,оно доступно.Ну, и где его раскаяние и осознание?
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B.G.
1659084701
гулиевская мразь. Решил, что ему - кривоногому, все дозволено!
Ответить
Беспонтий
1659085667
так вот с чего всё началось
Ответить
R_a_i_n
1659086094
Что-то по видео все было совсем не так. Там отчётливо видно как пиндос был терпилой и получал звездюлей.
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