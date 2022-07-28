Оздоев перешел в турецкий клуб, где тренирует Пирло (Sport24)

Середняк Турции,можно сказать то же что и Шапи в аренде был. Турецкий чемпионат ладе ниде в рецтингн чем Российский, и врядли эта команда сможет с ним занять место для еврокубкоа
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подписал контракт с «Карагюмрюком».
По информации Sport24, стороны заключили договор по схеме «2+1».
29-летний футболист был свободным агентом, поэтому достался турецкому клубу бесплатно.
- Оздоев провел в «Зените» 4,5 сезона.
- В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.
- «Карагюмрюк» с июня тренирует Андреа Пирло.