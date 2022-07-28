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    Оздоев перешел в турецкий клуб, где тренирует Пирло (Sport24)

    Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подписал контракт с «Карагюмрюком».

    По информации Sport24, стороны заключили договор по схеме «2+1».

    29-летний футболист был свободным агентом, поэтому достался турецкому клубу бесплатно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +68

      Александр.Т. 42 минуты назад

      Середняк Турции,можно сказать то же что и Шапи в аренде был. Турецкий чемпионат ладе ниде в рецтингн чем Российский, и врядли эта команда сможет с ним занять место для еврокубкоа

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      Рейтинг: +487

      кaстрюлька 1 час назад

      Урюк - это сильно

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