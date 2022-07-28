«Урал» предлагает Оздоеву зарплату в размере 60 миллионов рублей в год. Игрок хочет больше

Урал , вечно борющийся за выживание и такие зп.
Нонсенс. Подозреваю , что не самые большие в лиге. За что ???
Рентабельностью не пахнет, от слова совсем.
Вот они, главные иждивенцы и дормоеды страны.
«Урал» ведет переговоры с экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.
По информации Eurostavka, клуб из Екатеринбурга предлагает 29-летнему игроку контракт на 3 года с зарплатой 5 миллионов рублей в месяц.
Оздоева не устраивают предложенные условия. Он хочет получать больше.
- Оздоев – свободный агент.
- Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
- В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.
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