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    «Урал» предлагает Оздоеву зарплату в размере 60 миллионов рублей в год. Игрок хочет больше

    «Урал» ведет переговоры с экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.

    По информации Eurostavka, клуб из Екатеринбурга предлагает 29-летнему игроку контракт на 3 года с зарплатой 5 миллионов рублей в месяц.

    Оздоева не устраивают предложенные условия. Он хочет получать больше.

    • Оздоев – свободный агент.
    • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
    • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +11203

      Алексей З 41 минуту назад

      Урал , вечно борющийся за выживание и такие зп.
      Нонсенс. Подозреваю , что не самые большие в лиге. За что ???
      Рентабельностью не пахнет, от слова совсем.
      Вот они, главные иждивенцы и дормоеды страны.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1830

      АЛЕКС 58 53 минуты назад

      Губа не треснет? К чабану в Фаренц вали,он богатый.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +97

      НикКин 53 минуты назад

      А мы еще говорим что депутаты не за что бабки получают а вот эти за что псевдо футболисты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      Fin035 1 час назад

      Теперь понятно, почему наш футбол на самом дне...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Александр.Т. 1 час назад

      Ну и пусть идёт лесом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Врундель 1 час назад

      Футболисты ах.ли в край...за что?
      50т.р. в месяц и талончик в столовую максимум

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6686

      Semenycch 1 час назад

      УЕФА начал расследование из-за кричалок фанатов «Фенербахче» про Путина. Слово Путин УЕФА причислило к мату?

      0
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      Рейтинг: +14608

      Fusballer > Semenycch 1 час назад

      Возможно, они расслышали как "put in". А это уже можно считать за домогательство.

      0
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      Рейтинг: +38

      Житель планетв Земля > Semenycch 15 минут назад

      Слово putin не причислено к мату. Словосочетание putin ****** тоже не мат.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14608

      Fusballer 1 час назад

      Звездец. Такое днище - и 60 миллионов рублей.

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      Рейтинг: +98

      Бывалый1488 > Fusballer 1 час назад

      Согласен!

      2
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      Рейтинг: +16397

      ilichkadr > Fusballer 1 час назад

      Это не Магомед хочет, а его отец. Пол аула надо же как-то кормить. Народ уже привык к зенитовскому пайку и на меньшее не соглашается.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      Бывалый1488 1 час назад

      Дзюба вон ваще никому не нужен

      3
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      Рейтинг: +98

      Бывалый1488 1 час назад

      Хочет он.. посидит без работы годик, и в факел играть пойдет за 500к в месяц

      2
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