«Урал» предлагает Оздоеву зарплату в размере 60 миллионов рублей в год. Игрок хочет больше

«Урал» ведет переговоры с экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.

По информации Eurostavka, клуб из Екатеринбурга предлагает 29-летнему игроку контракт на 3 года с зарплатой 5 миллионов рублей в месяц.

Оздоева не устраивают предложенные условия. Он хочет получать больше.

Оздоев – свободный агент.

Он провел в «Зените» 4,5 сезона.

В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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