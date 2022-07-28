Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Фанаты «Зенита» планируют устроить траур по пяти стадионам из-за введения на них Fan ID

    Болельщики «Зенита» собираются протестовать против системы Fan ID во время домашнего матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».

    «На предстоящий матч нами был подготовлен перфоманс, сюжет которого был согласован с ФК «Зенит» и РПЛ.

    К сожалению, органы дали понять, что перфоманс не будет поднят до того момента, пока не будут задержаны все фигуранты дела по баннеру о «Fan Id».

    Вследствие этого нами было принято решение отложить данный перфоманс до следующего домашнего матча во избежание его изъятия.

    Вместе с тем в матчах 3-го тура РПЛ ФК «Урал», ФК «Сочи», ФК «Пари НН», ФК «Крылья Советов» и ФК «Ростов» проведут свои первые домашние матчи в этом сезоне.

    Это означает, что пресловутая система «Fan id» заработает на пяти стадионах нашей Родины. В связи с этим мы планируем со стартовым свистком почтить память каждой из пяти арен зарядами и минутами молчания поочерeдно.

    Просим всех отнестись с пониманием к запланированным траурным мероприятиям и провести матч в чeрном», – говорится в заявлении фанатского объединения «Ландскрона».

    • «Зенит» примет «Локо» в субботу, 30 июля.
    • Начало матча – в 17:30 мск.
    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.

    Новости по теме
    Уткин отреагировал на претензии Лунева к «Зениту», упомянув призванного в армию хоккеиста Федотова 3
    Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом» 3
    Барриос объяснил, почему не приостановил контракт с «Зенитом» 13
    Источник: телеграм-канал «Ландскроны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11197

      Алексей З 18 минут назад

      5 минут тишины -это сильно, это по питерски.
      Ходят слухи в интернете, что питерским болелам платят за поддержку команды. Правда - нет ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5810

      Давид59 50 минут назад

      Не желание идти на диалог - это типично для нынешних властей. Распоряжение, указание, приказ - это да. Но никакого диалога. Это всё потому что их никто не выбирает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11197

      Алексей З > Давид59 23 минуты назад

      Если бы их выбирали, то и Миллер на должности не задержался бы.
      Как там Орлов сказал, " не знаю как бы Зенит существовал без Миллера".
      Расцвет Зенита не разрывен с невыборной властью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      zenitforever2015 1 час назад

      Без комментариев .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4514

      Беспонтий 2 часа назад

      и больше повода минут молчания сегодня нет....
      ну ладно господа
      Fan IDу -нет....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11