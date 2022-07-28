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  • Фанаты «Зенита» планируют устроить траур по пяти стадионам из-за введения на них Fan ID

Фанаты «Зенита» планируют устроить траур по пяти стадионам из-за введения на них Fan ID

28 июля 2022, 10:58
7

Болельщики «Зенита» собираются протестовать против системы Fan ID во время домашнего матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».

«На предстоящий матч нами был подготовлен перфоманс, сюжет которого был согласован с ФК «Зенит» и РПЛ.

К сожалению, органы дали понять, что перфоманс не будет поднят до того момента, пока не будут задержаны все фигуранты дела по баннеру о «Fan Id».

Вследствие этого нами было принято решение отложить данный перфоманс до следующего домашнего матча во избежание его изъятия.

Вместе с тем в матчах 3-го тура РПЛ ФК «Урал», ФК «Сочи», ФК «Пари НН», ФК «Крылья Советов» и ФК «Ростов» проведут свои первые домашние матчи в этом сезоне.

Это означает, что пресловутая система «Fan id» заработает на пяти стадионах нашей Родины. В связи с этим мы планируем со стартовым свистком почтить память каждой из пяти арен зарядами и минутами молчания поочерeдно.

Просим всех отнестись с пониманием к запланированным траурным мероприятиям и провести матч в чeрном», – говорится в заявлении фанатского объединения «Ландскрона».

  • «Зенит» примет «Локо» в субботу, 30 июля.
  • Начало матча – в 17:30 мск.
  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.

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Источник: телеграм-канал «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (7)
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Беспонтий
1658997153
и больше повода минут молчания сегодня нет.... ну ладно господа Fan IDу -нет....
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zenitforever2015
1659000375
Без комментариев .....
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Spirit_78
1659047834
Еврокубков нет, сборной нет. Что же в этой ситуации делать? Правильно - надо окончательно угробить клубный футбол дурацким фан айди. Сделать российский футбол никому не нужным, а трибуны сделать пустыми! Гениально...
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