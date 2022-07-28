Фанаты «Зенита» планируют устроить траур по пяти стадионам из-за введения на них Fan ID

Болельщики «Зенита» собираются протестовать против системы Fan ID во время домашнего матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».

«На предстоящий матч нами был подготовлен перфоманс, сюжет которого был согласован с ФК «Зенит» и РПЛ.

К сожалению, органы дали понять, что перфоманс не будет поднят до того момента, пока не будут задержаны все фигуранты дела по баннеру о «Fan Id».

Вследствие этого нами было принято решение отложить данный перфоманс до следующего домашнего матча во избежание его изъятия.

Вместе с тем в матчах 3-го тура РПЛ ФК «Урал», ФК «Сочи», ФК «Пари НН», ФК «Крылья Советов» и ФК «Ростов» проведут свои первые домашние матчи в этом сезоне.

Это означает, что пресловутая система «Fan id» заработает на пяти стадионах нашей Родины. В связи с этим мы планируем со стартовым свистком почтить память каждой из пяти арен зарядами и минутами молчания поочерeдно.

Просим всех отнестись с пониманием к запланированным траурным мероприятиям и провести матч в чeрном», – говорится в заявлении фанатского объединения «Ландскрона».