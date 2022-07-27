В «Унионе» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу опорника Мендеса

Генеральный директор «Унион Эспаньолы» Луис Бакедано рассказал о переговорах с ЦСКА по трансферу опорника Виктора Мендеса.

«Мы еще не закрыли сделку с ЦСКА по Мендесу. Будем обсуждать этот вопрос, иначе переход не состоится», – сказал Бакедано.

Сообщалось, что сегодня чилиец прошел медосмотр в столичном клубе.