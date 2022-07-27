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    В «Унионе» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу опорника Мендеса

    Генеральный директор «Унион Эспаньолы» Луис Бакедано рассказал о переговорах с ЦСКА по трансферу опорника Виктора Мендеса.

    «Мы еще не закрыли сделку с ЦСКА по Мендесу. Будем обсуждать этот вопрос, иначе переход не состоится», – сказал Бакедано.

    Сообщалось, что сегодня чилиец прошел медосмотр в столичном клубе.

    • 22-летний Мендес выкупит себя у «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро, а москвичи компенсируют ему затраты.
    • Виктор провел 15 матчей в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
    • В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.

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    Источник: Encancha

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    27.07.2022 23:41
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