В «Унионе» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу опорника Мендеса

Генеральный директор «Унион Эспаньолы» Луис Бакедано рассказал о переговорах с ЦСКА по трансферу опорника Виктора Мендеса.
«Мы еще не закрыли сделку с ЦСКА по Мендесу. Будем обсуждать этот вопрос, иначе переход не состоится», – сказал Бакедано.
Сообщалось, что сегодня чилиец прошел медосмотр в столичном клубе.
- 22-летний Мендес выкупит себя у «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро, а москвичи компенсируют ему затраты.
- Виктор провел 15 матчей в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.
Источник: Encancha