Мостовой похвалил «Локо»: «Продать Бека-Бека за такие деньги – очень здорово»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

«Если этот трансфер «Локо» и правда провернeт, то, конечно, они молодцы. Но мы не знаем всех нюансов, может быть, там такая схема, что действительно «Локомотив» имеет право заработать какие-то деньги.

Если на фоне того, что многие легионеры уходят из клубов РПЛ бесплатно или ещe как-то, «Локо» действительно продаeт человека за такие деньги — это очень здорово. Но не назвал бы уход Бека-Бека ослаблением команды», — сказал Мостовой.