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    Мостовой похвалил «Локо»: «Продать Бека-Бека за такие деньги – очень здорово»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

    «Если этот трансфер «Локо» и правда провернeт, то, конечно, они молодцы. Но мы не знаем всех нюансов, может быть, там такая схема, что действительно «Локомотив» имеет право заработать какие-то деньги.

    Если на фоне того, что многие легионеры уходят из клубов РПЛ бесплатно или ещe как-то, «Локо» действительно продаeт человека за такие деньги — это очень здорово. Но не назвал бы уход Бека-Бека ослаблением команды», — сказал Мостовой.

    • В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
    • В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.
    • В Бека-Бека лично заинтересован главный тренер «Ниццы».

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    Источник: «Чемпионат»

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    27.07.2022 22:53
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