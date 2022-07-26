«Спартак» обсуждал вариант новой домашней формы от итальянской фирмы Errea

«Спартак» обсуждал вариант сотрудничества с техническим партнером Errea, сообщает Metaratings.
Итальянский производитель предложил московскому клубу новую домашнюю форму. Футболка выполнен в красном цвете с горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах. Шорты – красные с вертикальной полосой.
- Errea работает с «Пармой», «Пескарой», «КПР» и другими клубами.
- Ранее в сети появилось фото новой формы «Спартака».
- «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike 12 мая.
- Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.
Источник: Metaratings