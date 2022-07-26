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    «Спартак» обсуждал вариант новой домашней формы от итальянской фирмы Errea

    «Спартак» обсуждал вариант сотрудничества с техническим партнером Errea, сообщает Metaratings.

    Итальянский производитель предложил московскому клубу новую домашнюю форму. Футболка выполнен в красном цвете с горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах. Шорты – красные с вертикальной полосой.

    • Errea работает с «Пармой», «Пескарой», «КПР» и другими клубами.
    • Ранее в сети появилось фото новой формы «Спартака».
    • «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike 12 мая.
    • Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      dragoff 1 минуту назад

      Один я не вижу на фото "Шорты - красные с вертикальной полосой"?

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      Рейтинг: +1842

      fakeid 26 минут назад

      на нынешней форме спартака на плече изображён какой-то хряк в шлеме с рогами. не забудьте его перенести на новую форму!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2571

      Радио1000шумеров 27 минут назад

      Как будто перебинтовали сиськи)

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      Рейтинг: +62

      Александр.Т. 48 минут назад

      К юдашкену,все)))

      0
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      Рейтинг: +1739

      lek! 2 часа назад

      Что мешает запустить нашим свою спортивную линию ?
      Не надоело все за бугром делать и закупать ?

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      Рейтинг: +13272

      playsh 2 часа назад

      Всё же я бы вернул ромбик на груди в поперечную полосу,как это было изначально при рождении команды.Так роднее как-то,да и букву "С" видно лучше издали.

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