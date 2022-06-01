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Появилось фото новой формы «Спартака». На ней эмблема, посвященная юбилею клуба

Портал Footy Headlines показал фотографии домашней и гостевой формы «Спартака» на сезон-2022/23.

Комплекты от Nike выполнены в традиционных красно-белых цветах. На обе формы нанесена эмблема, посвященная 100-летию клуба.

На домашней форме эмблема расположена по центру.

  • «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike 12 мая.
  • Несмотря на это, клуб будет играть в форме от этой фирмы в следующем сезоне.
  • Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

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Источник: Footy Headlines

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Комментарии6
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    Рейтинг: +167

    dragoff 16 минут назад

    отвратительно и попсово... безвкусица

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    Рейтинг: +19317

    derrik2000 1 час назад

    Я уж грешным делом думал, что будет на это придуманное столетие ТА, НАСТОЯЩАЯ ФОРМА Спартака...
    И что увидел???
    Аршинными буквами слово "ЛУКОЙЛ" и логотип Найк.
    В общем, все, как и раньше...
    Да и игрочишки, откровенно говоря, даже в прыжке не дотягивают до уровня ТОГО Спартака...

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    Рейтинг: +16205

    Cleaner 2 часа назад

    А где на новой форме буковки ФНЛ???..)))

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    Рейтинг: +167

    dragoff > Cleaner 18 минут назад

    на жопе твоей мамы мы всей толпой нарисовали поручни, имели ее всем двором

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    Рейтинг: +554

    3meeeD 3 часа назад

    Уе5ищно выглядит

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    Рейтинг: +25698

    slavutiq70 > 3meeeD 2 часа назад

    Нормальная форма , не чего лишнего , без выпендрежа и со вкусом .....

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