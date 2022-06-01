Появилось фото новой формы «Спартака». На ней эмблема, посвященная юбилею клуба

отвратительно и попсово... безвкусица
Портал Footy Headlines показал фотографии домашней и гостевой формы «Спартака» на сезон-2022/23.
Комплекты от Nike выполнены в традиционных красно-белых цветах. На обе формы нанесена эмблема, посвященная 100-летию клуба.
На домашней форме эмблема расположена по центру.
- «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike 12 мая.
- Несмотря на это, клуб будет играть в форме от этой фирмы в следующем сезоне.
- Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.
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