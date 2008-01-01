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«Спартак» будет играть в форме от Nike в следующем сезоне, несмотря на прекращение сотрудничества

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что в сезоне-2022/23 команда продолжит выступать в форме от Nike.

«Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно», – сказал Мележиков.

Клуб объявил о прекращении сотрудничества с Nike 12 мая. Причина – отстранение российских команд от еврокубков.

  • Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1075

    Lilipyt 1 час назад

    Прекрасная возможность занять нишу российским производителям спортивных товаров. А то по всему миру как будто только существует Nike, Addidas, Puma и Reebok

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