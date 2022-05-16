«Спартак» будет играть в форме от Nike в следующем сезоне, несмотря на прекращение сотрудничества

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что в сезоне-2022/23 команда продолжит выступать в форме от Nike.

«Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно», – сказал Мележиков.

Клуб объявил о прекращении сотрудничества с Nike 12 мая. Причина – отстранение российских команд от еврокубков.

Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?