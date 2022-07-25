Юран объяснил, почему «Химки» подписали воспитанника «Спартака» Давыдова

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о новичке подмосковного клуба Денисе Давыдове.

– Один из самых громких новичков – Денис Давыдов. Удастся перезапустить карьеру?

– Мы с ним поговорили в первый день первого сбора: «Если у тебя есть желание вернуться в большой футбол – я тебе помогу. Если его нет – давай даже не будем пробовать. Обмануть меня не получится». Он ответил, что хочет.

Меня заводят такие вызовы: да, парень ошибался, но у него есть еще время, чтобы выйти на свой уровень. Он старается, но нужно подождать, чтобы восстановить навык. Если продолжит тренироваться в том же духе и дальше, уже в ближайших турах, возможно, выпущу его на замену.

– Слышали, Глушаков взял над ним шефство.

– Я вижу это. И это нормально – они ведь оба спартаковцы. Денис [Глушаков] – опытный парень, может где-то подсказать, заострить внимание на важных моментах.