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    Юран объяснил, почему «Химки» подписали воспитанника «Спартака» Давыдова

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о новичке подмосковного клуба Денисе Давыдове.

    — Один из самых громких новичков — Денис Давыдов. Удастся перезапустить карьеру?

    — Мы с ним поговорили в первый день первого сбора: «Если у тебя есть желание вернуться в большой футбол — я тебе помогу. Если его нет — давай даже не будем пробовать. Обмануть меня не получится». Он ответил, что хочет.

    Меня заводят такие вызовы: да, парень ошибался, но у него есть еще время, чтобы выйти на свой уровень. Он старается, но нужно подождать, чтобы восстановить навык. Если продолжит тренироваться в том же духе и дальше, уже в ближайших турах, возможно, выпущу его на замену.

    — Слышали, Глушаков взял над ним шефство.

    — Я вижу это. И это нормально — они ведь оба спартаковцы. Денис [Глушаков] — опытный парень, может где-то подсказать, заострить внимание на важных моментах.

    • Давыдов перешел в «Химки» в качестве свободного агента.
    • Контракт с ним подписан до конца сезона-2022/23.
    • Владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время назвал нападающего «русским Месси».

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    Источник: Sport24

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