Гагнидзе назвал лучшего форварда РПЛ

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе высоко отозвался об игре нападающего Федора Смолова.

– Что скажешь о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России?

– Для меня важно играть с такими игроками как Федор. В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ.