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    Гагнидзе назвал лучшего форварда РПЛ

    Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе высоко отозвался об игре нападающего Федора Смолова.

    – Что скажешь о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России?

    – Для меня важно играть с такими игроками как Федор. В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ.

    • Смолов дважды забил в ворота «Торпедо» (4:0).
    • В 1-м туре РПЛ он сделал голевой пас в матче с «Ростовом» (1:1).

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    Источник: Sport24

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