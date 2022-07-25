Гагнидзе назвал лучшего форварда РПЛ

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе высоко отозвался об игре нападающего Федора Смолова.
– Что скажешь о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России?
– Для меня важно играть с такими игроками как Федор. В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ.
- Смолов дважды забил в ворота «Торпедо» (4:0).
- В 1-м туре РПЛ он сделал голевой пас в матче с «Ростовом» (1:1).
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