Миранчук: «Локомотиву» нужно стремиться к «Реалу»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).
— Начало сезона нормальное. Есть к чему стремиться? К «Реал Мадриду».
— Как дела у брата?
— У него все нормально.
- «Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.
- Клуб с 65-й минуты играл в меньшинстве.
- Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.
Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов
Источник: «Спорт-Экспресс»