Миранчук: «Локомотиву» нужно стремиться к «Реалу»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

— Начало сезона нормальное. Есть к чему стремиться? К «Реал Мадриду».

— Как дела у брата?

— У него все нормально.

«Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.

Клуб с 65-й минуты играл в меньшинстве.

Красную карточку получил Алексис Бека-Бека.

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