Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Джикия оценил старт «Спартака» в РПЛ. Команда идет выше «Зенита»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия доволен, как команда стартовала в сезоне РПЛ. В двух матчах набраны четыре очка.

    «Конечно, удаление повлияло на итоговый результат. Тем более когда оно в первом тайме, у ключевого футболиста соперника. Мы знали, что «Краснодар» с первых минут будет играть активно, с высоким прессингом, поэтому спокойно начали, без всякой суеты. Ждали момента, потом и сами стали хорошо выходить из обороны, забили гол.

    Четыре очка в двух матчах – хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве, у нас было удаление в первом тайме. Поэтому идeм дальше. Это только второй тур был», – сказал Джикия.

    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Динамо» играет с «Торпедо», «Локомотив» примет «Ростов» 17
    Канчельскис – «Спартаку»: «Дайте шанс Мостовому! Вы боитесь, что ли?» 10
    «Ты не забьешь, промахнешься». Промес давил на Сперцяна перед пенальти 17
    Источник: ютуб-канал «Футбол России»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:35
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14948

      NewLife 40 минут назад

      Что за заголовок, дурни ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20010

      Аvenger 1 час назад

      Бомба, админы хватит комментировать обрывками. Кубок подставьте от мочи ЦСКА после 2 тура. Причём тут Зенит? В данном посте. Ну если хотите то 7:1 и 4:0.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Лицом_на_клаве 2 часа назад

      Для хряков это уже достижение быть выше Зенита после 2 тура. До первого тура вообще первыми были. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      Krics > Лицом_на_клаве 1 час назад

      вонючка картонная знай свое место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      житель СПб 2 часа назад

      И, кстати - второй матч Спартака очень непоказательный! Краснодар сначала был лучше, а после удаления развалился... Нужны объективные результаты - тогда и посмотрим. Хотя, кстати, к самому Джикия по последнему матчу претензий нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      житель СПб 2 часа назад

      Алексей З - который любит голословно что-то утверждать - в частности, что Бомбардир прогазпромовсий сайт. Если это было бы так - разве этот сайт написал бы полную глупость про Спартак, который сейчас выше Зенита? Давайте подождем до 10-15 тура...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      Krics > житель СПб 59 минут назад

      ванючка картонная, ты в призах пока Вовчик у власти,не до клуб вонючий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10515

      "supermax" 2 часа назад

      Спартак после аш целых 2х туров выше Зенита...новость достойная редакторов сайта

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1829

      fakeid 2 часа назад

      хряки, скриньте таблицу на память! будет что внукам показать: спартак был выше зенита! гы-гы!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2133

      serglider > fakeid 2 часа назад

      Да ужжж... Цыплят, как говорится, по осени считают! После двух туров как-то рановато делать скоропалительные выводы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2147

      СвинкаСправедливости > fakeid 2 часа назад

      У нас Семаков нет, чтобы таблицу вырезать на память.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      Krics > fakeid 54 минуты назад

      сколько вонючек на ветке о Спартаке,картонные запомните свое позорище без админ ресурса вы бомжи

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11