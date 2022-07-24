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  • Джикия оценил старт «Спартака» в РПЛ. Команда идет выше «Зенита»

Джикия оценил старт «Спартака» в РПЛ. Команда идет выше «Зенита»

24 июля 2022, 14:35
13

Капитан «Спартака» Георгий Джикия доволен, как команда стартовала в сезоне РПЛ. В двух матчах набраны четыре очка.

«Конечно, удаление повлияло на итоговый результат. Тем более когда оно в первом тайме, у ключевого футболиста соперника. Мы знали, что «Краснодар» с первых минут будет играть активно, с высоким прессингом, поэтому спокойно начали, без всякой суеты. Ждали момента, потом и сами стали хорошо выходить из обороны, забили гол.

Четыре очка в двух матчах – хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве, у нас было удаление в первом тайме. Поэтому идeм дальше. Это только второй тур был», – сказал Джикия.

  • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: ютуб-канал «Футбол России»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (13)
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"supermax"
1658665272
Спартак после аш целых 2х туров выше Зенита...новость достойная редакторов сайта
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житель СПб
1658666787
Алексей З - который любит голословно что-то утверждать - в частности, что Бомбардир прогазпромовсий сайт. Если это было бы так - разве этот сайт написал бы полную глупость про Спартак, который сейчас выше Зенита? Давайте подождем до 10-15 тура...
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житель СПб
1658666940
И, кстати - второй матч Спартака очень непоказательный! Краснодар сначала был лучше, а после удаления развалился... Нужны объективные результаты - тогда и посмотрим. Хотя, кстати, к самому Джикия по последнему матчу претензий нет.
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NewLife
1658672109
Что за заголовок, дурни ?
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Freyd
1658679657
Даже бомбандир поднял выше Зинку ,после слов Джикии
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хав_бек
1658679971
Ну, фсё, Спартак - чемпион!)
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ААМ
1658689848
Какое счастье быть вторыми после второго тура!
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ilichkadr
1658691470
Что-то хряки расхрюкались -к ненастью! Прошло два тура, а вони хватит на весь сезон!
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Вомбат
1658693020
Конечно, Спартаку можно позавидовать в части армии болельщиков, в числе которых большинство спортивных журналистов. Но есть и оборотная сторона медали - эти самые журналисты очень часто садятся в лужу и сажают туда свой любимый клуб. Сейчас они в эйфории, что Спартак выше Зенита в таблице, которая пока что не имеет никакого смысла. А раньше помню писали статьи про то, как Кононов и Тедеско за год каждый не смогли поставить игру Спартаку, а великий Витория поставил ее за 2 недели. А еще через 2 недели после трех поражений подряд они же обвиняли Виторию в непрофессионализме. Потом та же фигня была про Ваноли. Сейчас вот Абаскаль. Не надо так. Успокойтесь. Заполошным не дано окрепнуть.
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