Джикия оценил старт «Спартака» в РПЛ. Команда идет выше «Зенита»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия доволен, как команда стартовала в сезоне РПЛ. В двух матчах набраны четыре очка.

«Конечно, удаление повлияло на итоговый результат. Тем более когда оно в первом тайме, у ключевого футболиста соперника. Мы знали, что «Краснодар» с первых минут будет играть активно, с высоким прессингом, поэтому спокойно начали, без всякой суеты. Ждали момента, потом и сами стали хорошо выходить из обороны, забили гол.

Четыре очка в двух матчах – хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве, у нас было удаление в первом тайме. Поэтому идeм дальше. Это только второй тур был», – сказал Джикия.