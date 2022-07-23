Кержаков: «Не люблю самолеты, вареный лук и подхалимов»

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, что он больше всего не любит.

«Не люблю самолеты. Всю жизнь борюсь с аэрофобией. Но спортсмену и тренеру без перелетов никуда. Выхода нет – нужно просто заглушить в себе страхи.

А еще ненавижу вареный лук. И подхалимов», – сказал Кержаков.