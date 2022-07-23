Кержаков: «Не люблю самолеты, вареный лук и подхалимов»

"Я люблю пиво пить, а еще люблю курить,
Есть люблю, а так же срать и спать.
Не люблю я хачей, не люблю я москвичей,
Гомиков, евреев и читать" )))
Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, что он больше всего не любит.
«Не люблю самолеты. Всю жизнь борюсь с аэрофобией. Но спортсмену и тренеру без перелетов никуда. Выхода нет – нужно просто заглушить в себе страхи.
А еще ненавижу вареный лук. И подхалимов», – сказал Кержаков.
- «Пари НН» не продлил контракт с тренером.
- Кержаков делит 1-е место с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России.