Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Кержаков: «Не люблю самолеты, вареный лук и подхалимов»

    Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, что он больше всего не любит.

    «Не люблю самолеты. Всю жизнь борюсь с аэрофобией. Но спортсмену и тренеру без перелетов никуда. Выхода нет – нужно просто заглушить в себе страхи.

    А еще ненавижу вареный лук. И подхалимов», – сказал Кержаков.

    • «Пари НН» не продлил контракт с тренером.
    • Кержаков делит 1-е место с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России.

    Новости по теме
    Александр Кержаков охарактеризовал себя тремя словами 6
    Кержаков процитировал самые запомнившиеся фразы Ярцева
    Кержаков назвал главные минусы в игре «Зенита» 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18216

      Persona_non_Grata 44 минуты назад

      "Я люблю пиво пить, а еще люблю курить,
      Есть люблю, а так же срать и спать.
      Не люблю я хачей, не люблю я москвичей,
      Гомиков, евреев и читать" )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11