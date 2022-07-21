Дркушич: «Я бы пригласил в «Сочи» Облака и Холанда»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, каких звездных футболистов хотел бы видеть в своей команде.

– Представь, у тебя есть возможность пригласить одного игрока в «Сочи», кого ты позовешь?

– Интересный вопрос. Нам же нужен нападающий, Кассьерра ушел. Я бы пригласил Эрлинга Холанда в «Сочи». Это было б круто.

А если брать из Словении, то, конечно, Ян Облак. Он – потрясающий голкипер.