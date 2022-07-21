Пиняев обратился к болельщикам после госпитализации

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил за поддержку.

У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.

Его госпитализировали во вторник.

Предварительный диагноз нападающего – пневмоторакс.

«Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто выразил поддержку и переживания за моe здоровье. Несмотря на всю клевету в СМИ.

Я вернусь сильнее, отдельное спасибо болельщикам «Крыльев Советов», – написал Пиняев в соцсетях.