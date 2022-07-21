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Пиняев обратился к болельщикам после госпитализации

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил за поддержку.

  • У 17-летнего футболиста возникли проблемы с легкими.
  • Его госпитализировали во вторник.
  • Предварительный диагноз нападающего – пневмоторакс.

«Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто выразил поддержку и переживания за моe здоровье. Несмотря на всю клевету в СМИ.

Я вернусь сильнее, отдельное спасибо болельщикам «Крыльев Советов», – написал Пиняев в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14897

    NewLife 46 минут назад

    Похоже желтушная футбольная пресса, падкая на сенсации, переборщила и опозорилась.

    3
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    ...
    Рейтинг: +97138

    zigbert > NewLife 15 минут назад

    А где же им еще не поживиться как не на несчастье людей.

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