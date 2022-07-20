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Жоаозиньо: «Нам сказали занять второе место в РПЛ. Реальная задача «Сочи» – стать чемпионами»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о задаче команды на сезон-2022/23.

«Будем бороться и стараться в каждой игре. Сказали: «Второе-третье место». Но наша миссия и реальная задача – стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но все возможно в этой жизни пока мы живем.

Мы посмотрим. Сейчас сложно говорить будем ли мы чемпионами или нет. Будем работать, как в прошлом сезоне, и будем надеяться на положительный результат в каждой игре и в конце сезона», – сказал Жоаозиньо.

  • В прошлом сезоне «Сочи» занял 2-е место в РПЛ.
  • В 1-м туре РПЛ «Сочи» победил «Торпедо» – 3:1.

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Источник: «КП»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +32352

    VVM1964 9 минут назад

    Первое место уже забронировано ((

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    Рейтинг: +16523

    житель СПб 1 час назад

    Думаю, что в этом году результат будет хуже. Вероятнее - 4-7 места.

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    Рейтинг: +7230

    серега кашин 1 час назад

    не позволят вам стать чемпионами

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    Рейтинг: +2995

    acor94 > серега кашин 44 минуты назад

    Если каждый тур будем играть как с Химками, нам даже правительство не поможет.

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