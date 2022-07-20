Жоаозиньо: «Нам сказали занять второе место в РПЛ. Реальная задача «Сочи» – стать чемпионами»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о задаче команды на сезон-2022/23.

«Будем бороться и стараться в каждой игре. Сказали: «Второе-третье место». Но наша миссия и реальная задача – стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но все возможно в этой жизни пока мы живем.

Мы посмотрим. Сейчас сложно говорить будем ли мы чемпионами или нет. Будем работать, как в прошлом сезоне, и будем надеяться на положительный результат в каждой игре и в конце сезона», – сказал Жоаозиньо.