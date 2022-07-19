Гаранин – об уходе Родригао и Кассьерры из «Сочи»: «Зенит» воспользовался юридическими пунктами»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал переход защитника Родригао и нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».

– Как проходили трансферы Родригао и Кассьерры в «Зенит»?

– По Кассьерре было понятно, что он уйдет, еще до нашего прихода в клуб. По Родригао есть определенные юридические моменты в контракте, даже если не хочешь его отпускать. «Зенит» воспользовался определенными пунктами.

Это нормальная практика в футболе. Плакаться и хвататься за голову мы не будем. У нас много опытных и сильных ребят. Все нормально.