Гаранин – об уходе Родригао и Кассьерры из «Сочи»: «Зенит» воспользовался юридическими пунктами»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал переход защитника Родригао и нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».
– Как проходили трансферы Родригао и Кассьерры в «Зенит»?
– По Кассьерре было понятно, что он уйдет, еще до нашего прихода в клуб. По Родригао есть определенные юридические моменты в контракте, даже если не хочешь его отпускать. «Зенит» воспользовался определенными пунктами.
Это нормальная практика в футболе. Плакаться и хвататься за голову мы не будем. У нас много опытных и сильных ребят. Все нормально.
- «Зенит» заплатил за Кассьерру 4 миллиона евро.
- Трансфер Родригао обошелся клубу в 3,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»