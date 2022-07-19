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Новичок «Зенита» Иван объяснил, почему носит русское имя

Новичок «Зенита» Иван рассказал о своем имени.

— Кажется, имя Иван гораздо популярнее в России, чем в Бразилии. Почему вас назвали именно так?

— Это имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом. Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки — это так классно!

Крутые ощущения — новый клуб, теплый прием, так еще и имя, традиционное для вашей страны. Куда же еще мне было ехать как не в Россию! Кайф.

  • Иван перешел в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса».
  • Он стал первым бразильским вратарем в истории клуба.
  • Голкипер взял себе 1-й игровой номер.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23001

    DOCTOR PENALTY 10 минут назад

    Может, у Сергеева бразильские корни? )

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    Рейтинг: +16306

    ilichkadr 10 минут назад

    Ванюша, ты правильно поступил, что приехал в Россию. Здесь ты забудешь про кофейные плантации и если будешь хорошо работать, то на заработанные в Зените деньги потеснишь и короля футбола.

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