Новичок «Зенита» Иван объяснил, почему носит русское имя

Новичок «Зенита» Иван рассказал о своем имени.

— Кажется, имя Иван гораздо популярнее в России, чем в Бразилии. Почему вас назвали именно так?

— Это имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом. Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки — это так классно!

Крутые ощущения — новый клуб, теплый прием, так еще и имя, традиционное для вашей страны. Куда же еще мне было ехать как не в Россию! Кайф.