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Агаларов: «Всю зарплату отдаю отцу, мне выделяется определенная сумма в месяц. Это правильно»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, что доверяет управление финансами своему отцу Руслану.

– Твоими доходами распоряжается отец?

– Да, всю зарплату отдаю ему. Мне выделятся определенная сумма в месяц. Это нормальная вещь, считаю это правильным.

Отец прожил уже две футбольные жизни: свою и моего дяди [дядя Гамида – Камиль Агаларов]. Поэтому я ему полностью доверяю.

  • «Ахмат» заплатил за Агаларова 3,5 миллиона евро.
  • С грозненским клубом он заключил 3-летний контракт.
  • Форвард выбрал себе 77-й игровой номер.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +283

    BRAZILES 54 секунды назад

    молодец ---все праввильно

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    Рейтинг: +1637

    fakeid 59 минут назад

    может, это сын должен выделять отцу определённую сумму в месяц?

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    Рейтинг: +121

    Miru mir > fakeid 50 минут назад

    Его так воспитали..С детства вбили в головной мозг ----отец это Бог.
    Такие дела.

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