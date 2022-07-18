Агаларов: «Всю зарплату отдаю отцу, мне выделяется определенная сумма в месяц. Это правильно»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, что доверяет управление финансами своему отцу Руслану.

– Твоими доходами распоряжается отец?

– Да, всю зарплату отдаю ему. Мне выделятся определенная сумма в месяц. Это нормальная вещь, считаю это правильным.

Отец прожил уже две футбольные жизни: свою и моего дяди [дядя Гамида – Камиль Агаларов]. Поэтому я ему полностью доверяю.