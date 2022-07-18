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Агаларов объяснил, почему не перешел в «Краснодар» или «Сочи»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему не перешел в «Краснодар» или «Сочи».

— Вариант с «Ахматом» был лучшим в России?

— С другими клубами личные условия я не обсуждал. Конкретика была только с «Ахматом».

— В смысле? Тебя за полгода успели отправить почти во все клубы РПЛ.

— Объясню. Работало это так: потенциальный покупатель обращался в первую очередь в «Уфу», к Газизову. Если Шамиля Камиловича устраивало предложение, он говорил об этом мне и отцу, и только тогда в переговоры вступали мы.

«Уфу» устроило только предложение «Ахмата», поэтому с ними мы дошли до конкретики.

Видел, что писали об интересе ко мне со стороны «Краснодара», «Сочи», «Нижнего». Но я не в курсе, было ли что-то на самом деле. Они разговаривали с Газизовым, лично я с этими клубами не общался и мне ничего не говорили. С «Ростовом» я тоже не разговаривал и не вел переговоров.

  • «Ахмат» заплатил «Уфе» за Агаларова 3,5 миллиона евро.
  • С грозненским клубом он заключил 3-летний контракт.
  • Форвард выбрал себе 77-й игровой номер.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 15:06
Комментарии1
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    Рейтинг: +4102

    Беспонтий 1 час назад

    везде ручонки шаловливые газизова порылись
    судьба ему пожалуй уготована похуже Салавата
    хоть и татарин но и тварь однако
    не ровня он башкирскому бродяге и поэту
    хотя и тот гавно
    (гугл перевод башкирского эпоса)

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