Агаларов объяснил, почему не перешел в «Краснодар» или «Сочи»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему не перешел в «Краснодар» или «Сочи».

— Вариант с «Ахматом» был лучшим в России?

— С другими клубами личные условия я не обсуждал. Конкретика была только с «Ахматом».

— В смысле? Тебя за полгода успели отправить почти во все клубы РПЛ.

— Объясню. Работало это так: потенциальный покупатель обращался в первую очередь в «Уфу», к Газизову. Если Шамиля Камиловича устраивало предложение, он говорил об этом мне и отцу, и только тогда в переговоры вступали мы.

«Уфу» устроило только предложение «Ахмата», поэтому с ними мы дошли до конкретики.

Видел, что писали об интересе ко мне со стороны «Краснодара», «Сочи», «Нижнего». Но я не в курсе, было ли что-то на самом деле. Они разговаривали с Газизовым, лично я с этими клубами не общался и мне ничего не говорили. С «Ростовом» я тоже не разговаривал и не вел переговоров.