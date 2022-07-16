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РФС направил доход от Суперкубка на благотворительность

Часть выручки от проведения Суперкубка России не останется в РФС. Деньги отправлены на благотворительность.

«РФС действительно направил пожертвование в «Справедливую помощь Доктора Лизы». Решение о том, что доходы от проведения Суперкубка будут перечислены на благотворительность, было принято Российским футбольным союзом еще до матча.

Игра в Петербурге прошла на отличном уровне. Мы благодарим всех, кто помог в ее организации, благодарим артистов, отказавшихся от гонораров за выступление на стадионе, и, разумеется, говорим спасибо всем болельщикам. Каждый в той или иной степени внес свой вклад в помощь, которая теперь будет направлена детям», – сказал медиадиректор РФС Егор Крецан.

  • «Справедливая помощь Доктора Лизы» сообщала, что получила от РФС 10 миллионов рублей.
  • 7-й раз в истории Суперкубок России взял «Зенит». Это рекорд.
  • Матч прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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