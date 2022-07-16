РФС направил доход от Суперкубка на благотворительность

Часть выручки от проведения Суперкубка России не останется в РФС. Деньги отправлены на благотворительность.

«РФС действительно направил пожертвование в «Справедливую помощь Доктора Лизы». Решение о том, что доходы от проведения Суперкубка будут перечислены на благотворительность, было принято Российским футбольным союзом еще до матча.

Игра в Петербурге прошла на отличном уровне. Мы благодарим всех, кто помог в ее организации, благодарим артистов, отказавшихся от гонораров за выступление на стадионе, и, разумеется, говорим спасибо всем болельщикам. Каждый в той или иной степени внес свой вклад в помощь, которая теперь будет направлена детям», – сказал медиадиректор РФС Егор Крецан.