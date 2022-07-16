Чалов: «Плохая реализация в матче с «Уралом»? Забьем в следующей игре»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал недостаток реализации моментов в матче первого тура РПЛ против «Урала» (2:0). Он пообещал голы в будущем.
«Проблема с реализацией? В следующем матче забьeм», – заверил Чалов.
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал недостаток реализации моментов в матче первого тура РПЛ против «Урала» (2:0). Он пообещал голы в будущем.
«Проблема с реализацией? В следующем матче забьeм», – заверил Чалов.