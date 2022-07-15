«Арсенал» ведет диалог с Зинченко. Переговоры с «Ман Сити» продвигаются хорошо

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко приближается к трансферу в «Арсенал».
Лондонцы уже договариваются с украинцем об условиях личного контракта. С «Манчестер Сити» диалог продвигается хорошо.
В Зинченко заинтересован менеджер «Арсенала» Микель Артета, который ранее работал с игроком в манчестерском клубе.
- Рыночная стоимость Зинченко – 25 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо