«Арсенал» ведет диалог с Зинченко. Переговоры с «Ман Сити» продвигаются хорошо

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко приближается к трансферу в «Арсенал».

Лондонцы уже договариваются с украинцем об условиях личного контракта. С «Манчестер Сити» диалог продвигается хорошо.

В Зинченко заинтересован менеджер «Арсенала» Микель Артета, который ранее работал с игроком в манчестерском клубе.