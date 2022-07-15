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«Зенит» прервал победную серию против «Химок»

«Зенит» в первом туре РПЛ сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Таким образом, прервалась победная серия «Зенита» против химчан, длившаяся девять матчей. Последний раз петербуржцы теряли очки против «Химок» в 2007 году.

  • «Химки» ни разу в истории не побеждали «Зенит».
  • Петербуржцы впервые за 6 лет не выиграли в 1-м туре РПЛ.
  • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

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Источник: Бомбардир.ру

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15.07.2022 22:29
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