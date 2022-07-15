«Зенит» прервал победную серию против «Химок»

«Зенит» в первом туре РПЛ сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Таким образом, прервалась победная серия «Зенита» против химчан, длившаяся девять матчей. Последний раз петербуржцы теряли очки против «Химок» в 2007 году.