Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

РФС отреагировал на решение CAS отклонить апелляции российских команд

Российский футбольный союз сделал заявление в связи с новым вердиктом Спортивного арбитражного суда.

  • CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков.
  • Также суд не удовлетворил жалобу РФС по поводу отстранения всех сборных России от участия в международных турнирах.

«15 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении исков Российского футбольного союза и футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА и ФИФА, связанных с решением об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов. В настоящий момент Союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях.

Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесeнных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», – говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Новости по теме
Умер экс-тренер сборной России Ярцев. Ему было 74 года
Сборная России не сыграет на ЧМ-2022. CAS отклонил апелляцию РФС 15
«Мы уползали с тренировок». Сычев назвал самого жесткого тренера в своей карьере 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:21
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +10420

    alp 1 час назад

    ну а что мы можем сделать? можно, конечно, обратится в спортлото, но это вряд ли поможет. тут понимать надо, что правила диктует тот, кто создал эту организацию.

    Теперь у рфс полностью развязаны руки. необходимо принимать крымские и бывшие украинские команды и это будет самый лучший ответ этим господам

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    Nihatik 1 час назад

    Путин пусть вам компенсирует убытки)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16284

    ilichkadr 2 часа назад

    Только идиот может предполагать, что CAS удовлетворит апелляцию РФС. Всё, кина не будет, электричество кончилось.....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3659

    Enter2006 2 часа назад

    Все знают и дальнейший результат, не нужно быть Нострадамусом.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +46

    Александр.Т. 2 часа назад

    РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов.да вас вертят на одном месте как хотят.а вы все уефа и ФИФА одно место лижете.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11