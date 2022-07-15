РФС отреагировал на решение CAS отклонить апелляции российских команд

Российский футбольный союз сделал заявление в связи с новым вердиктом Спортивного арбитражного суда.

CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков.

Также суд не удовлетворил жалобу РФС по поводу отстранения всех сборных России от участия в международных турнирах.

«15 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении исков Российского футбольного союза и футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА и ФИФА, связанных с решением об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов. В настоящий момент Союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях.

Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесeнных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», – говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.