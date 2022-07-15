«Де Брюйне никогда не подберется к Зинченко». Уокер включил украинца в топ-3 самых техничных игроков «Ман Сити»

С Зинчинко какая-то странная история. Не скажу, что он плохой игрок, но уровень Сити он явно не тянет. И при этом он играет в важных матчах.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал самых техничных одноклубников.
«Мой топ-3 – Александр Зинченко, Рияд Марез и Бернaрду Силва.
Де Брейне, Фоден и Канселу? Они никогда не подберутся к той тройке», – сказал Уокер.
- Рыночная стоимость Зинченко – 25 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.