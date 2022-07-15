«Де Брюйне никогда не подберется к Зинченко». Уокер включил украинца в топ-3 самых техничных игроков «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал самых техничных одноклубников.

«Мой топ-3 – Александр Зинченко, Рияд Марез и Бернaрду Силва.

Де Брейне, Фоден и Канселу? Они никогда не подберутся к той тройке», – сказал Уокер.