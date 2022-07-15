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«Де Брюйне никогда не подберется к Зинченко». Уокер включил украинца в топ-3 самых техничных игроков «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал самых техничных одноклубников.

«Мой топ-3 – Александр Зинченко, Рияд Марез и Бернaрду Силва.

Де Брейне, Фоден и Канселу? Они никогда не подберутся к той тройке», – сказал Уокер.

  • Рыночная стоимость Зинченко – 25 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии4
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    Рейтинг: +5346

    TOMSON 1 час назад

    С Зинчинко какая-то странная история. Не скажу, что он плохой игрок, но уровень Сити он явно не тянет. И при этом он играет в важных матчах.

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    Рейтинг: +4423

    neveldomha 2 часа назад

    Он настолько хорош, что даже не нужен МанСити.

    0
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    Рейтинг: +800

    Untitled-1 2 часа назад

    рекламируют, чтобы продать подороже

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    Рейтинг: +90

    Miru mir 3 часа назад

    Зинченко молодец.

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