Газзаев предложил увеличить РПЛ в два раза

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в чемпионате России могли бы играть более 30 команд.

«Остались 16 команд. Я считаю, как минимум в два раза надо было увеличить Премьер-лигу, потому что у нас большая страна.

И сейчас есть возможность. Сегодня нет никаких международных обязательств, поэтому мы могли бы спокойно Первую лигу и Премьер-лигу объединить.

И еще создать Первую лигу из Второй лиги, допустим, 18-20 команд. Мне кажется, что по такому принципу надо было. Сегодня есть такая возможность.

Что это даст? Во-первых, даст популяризацию. Это минимум половина субъектов Российской Федерации будут вовлечены в систему профессионального футбола, того же детско-юношеского футбола, молодежного и так далее.

Появятся молодые игроки, у которых, может быть, сегодня и стимула особого нет во Второй лиге. Мне кажется, надо было более масштабно...

Я думаю, это был бы не только спортивный, но и социальный проект, и политический проект», – сказал Газзаев.