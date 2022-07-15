Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев предложил увеличить РПЛ в два раза

15 июля 2022, 00:21
13

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в чемпионате России могли бы играть более 30 команд.

«Остались 16 команд. Я считаю, как минимум в два раза надо было увеличить Премьер-лигу, потому что у нас большая страна.

И сейчас есть возможность. Сегодня нет никаких международных обязательств, поэтому мы могли бы спокойно Первую лигу и Премьер-лигу объединить.

И еще создать Первую лигу из Второй лиги, допустим, 18-20 команд. Мне кажется, что по такому принципу надо было. Сегодня есть такая возможность.

Что это даст? Во-первых, даст популяризацию. Это минимум половина субъектов Российской Федерации будут вовлечены в систему профессионального футбола, того же детско-юношеского футбола, молодежного и так далее.

Появятся молодые игроки, у которых, может быть, сегодня и стимула особого нет во Второй лиге. Мне кажется, надо было более масштабно...

Я думаю, это был бы не только спортивный, но и социальный проект, и политический проект», – сказал Газзаев.

  • УЕФА отстранил все российские команды до конца сезона-2022/23.
  • В июне клубы РПЛ не поддержали расширение лиги до 18 участников.

Еще по теме:
Газзаев одним словом описал победу ЦСКА над «Локомотивом» 3
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком» 8
Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GreyDM
1657836674
А что сразу не по количеству субъектов РФ? Раз уж настолько политически важный вопрос...
Ответить
nik55
1657859143
с возрастом ум покидает человека----в думе говорить не дают но здесь можно оторваться
Ответить
Александр.Т.
1657860271
Ой ой ой,старик несёт дичь
Ответить
acor94
1657860627
Не могу не согласится. В английском чемпионшипе 24 команды. В сша 26 и лига постоянно расширяется. Было бы интересно разделить на конференции как в кхл. Тут я соглашусь, вот только самое главное, убрать кретерии для вступление в рпл, по типу стадионов и тд. Не понятно, почему клуб с херовым стадионом может играть в фнл, а в рпл не может. Либо нигде либо везде.
Ответить
paracetamol
1657866730
Усатого из ГД надо прямо в дурку отправить!
Ответить
Алекс636363
1657867980
блин, заглох бы уже этот недоумок. 16 команд для россии в вышке - в самый раз
Ответить
jek718875
1657874766
Валере надо мозги увеличить в три раза
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
5
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+