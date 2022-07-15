Газзаев предложил увеличить РПЛ в два раза

А что сразу не по количеству субъектов РФ? Раз уж настолько политически важный вопрос...
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в чемпионате России могли бы играть более 30 команд.
«Остались 16 команд. Я считаю, как минимум в два раза надо было увеличить Премьер-лигу, потому что у нас большая страна.
И сейчас есть возможность. Сегодня нет никаких международных обязательств, поэтому мы могли бы спокойно Первую лигу и Премьер-лигу объединить.
И еще создать Первую лигу из Второй лиги, допустим, 18-20 команд. Мне кажется, что по такому принципу надо было. Сегодня есть такая возможность.
Что это даст? Во-первых, даст популяризацию. Это минимум половина субъектов Российской Федерации будут вовлечены в систему профессионального футбола, того же детско-юношеского футбола, молодежного и так далее.
Появятся молодые игроки, у которых, может быть, сегодня и стимула особого нет во Второй лиге. Мне кажется, надо было более масштабно...
Я думаю, это был бы не только спортивный, но и социальный проект, и политический проект», – сказал Газзаев.
- УЕФА отстранил все российские команды до конца сезона-2022/23.
- В июне клубы РПЛ не поддержали расширение лиги до 18 участников.