Где смотреть «Химки» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 июля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки – Зенит ? В Химках!!!!
«Химки» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в пятницу, 15 июля.
- Встреча пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 19:30 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Химки – Зенит
- Победа «Химок» – 8.20
- Ничья – 5.20
- Победа «Зенита» – 1.38