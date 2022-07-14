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Где смотреть «Химки» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 июля

«Химки» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в пятницу, 15 июля.
  • Встреча пройдет на «Арене Химки».
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки – Зенит

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 19:30 мск.
  • Игру также будет транслировать «Фонбет».

Ставки на матч Химки – Зенит

Коэффициенты:

  • Победа «Химок» – 8.20
  • Ничья – 5.20
  • Победа «Зенита» – 1.38

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +19967

    Аvenger 57 минут назад

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки – Зенит ? В Химках!!!!

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    Рейтинг: +405

    lipatov32 2 часа назад

    Кроме этого говна скоро в России смотреть нех будет!!!!

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