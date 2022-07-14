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Крал перешел в «Шальке». Он приостановил контракт со «Спартаком»

«Шальке» объявил о подписании полузащитника Алекса Крала.

24-летний футболист будет выступать за немецкий клуб до конца сезона-2022/23.

Новичок «Шальке» взял себе 30-й игровой номер.

Ранее чех приостановил контракт со «Спартаком» до июня 2023 года.

  • «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
  • Хавбек отыграл 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
  • С августа 2021-го он был в аренде в «Вест Хэме».
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

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Источник: сайт «Шальке»

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Сегодня, 11:52
Комментарии5
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    Рейтинг: +10

    stepanzhsb 8 секунд назад

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    Рейтинг: +8643

    R_a_i_n 1 час назад

    В полку петухов прибыло

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    Рейтинг: +206

    7:1 1 час назад

    очень успешный кидок хряков через писюн. помнится, славия купила эту швабру кралю за 800 тыщ - а через полгода впарила в тарасятник за 12 лямов, откуда он в итоге сбежал))

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    Рейтинг: +15500

    Barmaleushka > 7:1 4 минуты назад

    И они ещё про бесплатный уход Азмуа , что-то повизгивают .

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    Рейтинг: +1882

    моэм 1 час назад

    Если кидок назвать "приостановить контракт" , он от этого не перестанет быть кидком .

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