Крал перешел в «Шальке». Он приостановил контракт со «Спартаком»

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«Шальке» объявил о подписании полузащитника Алекса Крала.
24-летний футболист будет выступать за немецкий клуб до конца сезона-2022/23.
Новичок «Шальке» взял себе 30-й игровой номер.
Ранее чех приостановил контракт со «Спартаком» до июня 2023 года.
- «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
- Хавбек отыграл 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
- С августа 2021-го он был в аренде в «Вест Хэме».
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.