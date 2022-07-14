Крал перешел в «Шальке». Он приостановил контракт со «Спартаком»

«Шальке» объявил о подписании полузащитника Алекса Крала.

24-летний футболист будет выступать за немецкий клуб до конца сезона-2022/23.

Новичок «Шальке» взял себе 30-й игровой номер.

Ранее чех приостановил контракт со «Спартаком» до июня 2023 года.